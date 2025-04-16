Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeyeceği oyunculara ağırlık vermiş durumda. Fotomaç'ta yer alan habere göre, orta alanda Gedson'un yanını kaliteli bir isimle doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, sezon sonunda İngiliz ekibi Arsenal'den ayrılacak olan Thomas Partey ile ilgileniyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu ile kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar bu transferde yalnız değil. İspanya'dan da talipleri bulunan 31 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunacak olan yönetim, yüksek bir maaş önerecek.