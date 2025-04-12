Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. İşte her iki takımın da muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Avrupa hedefi için Süper Lig'de kritik bir viraja girecek. Kara Kartal, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Ligde çıktığı son 5 müsabakada 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra bir de beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak istikrarsız görüntüsüne son vermeyi hedefliyor.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlı takımda toplam 7 futbolcu görev alamayacak. Tedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak. Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da bugün forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almayacak ve cezasını tamamlayacak.

4 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlı futbol takımında dört futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Başakşehir ile oynadığı son 4 müsabakada kaybetmedi. Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kartal, rakibine karşı son yenilgisini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynadıkları mücadelede 1-0'lık sonuçla aldı.

SAVUNMADA SIKINTILI

Savunmada yaşanan soruna nasıl çözüm üreteceği merakla beklenen Solskjaer'in seçenekleri arasında üçlü savunma opsiyonu da yer alıyor. K.Paşa maçına Svensson, Paulista ve Masuaku'dan oluşan üçlü savunma hattıyla Başakşehir maçına çıkma ihtimali olan Norveçli teknik adamın, defansif özellikleri yüksek oyuncularından birini stoperde kullanıp yine dörtlü savunmayla çıkması da olası gözüküyor.

İSTANBUL'UN KRALI

Kartal, Süper Lig'de bu sezon İstanbul takımlarının birbirleri ile oynadığı maçlarda en fazla galibiyet alan ve en çok puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar; Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor ile oynadığı 8 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan topladı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER 1 KEZ YENİLDİ

Başakşehir, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in başında bulunduğu takımlara karşı daha önce 2 kez mücadele etti. Turunculacivertliler, Solskjaer'in çalıştırdığı Manchester United ile eşleşti. Sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan İstanbul ekibi, İngiltere'de ise 4-1 kaybetti.

GOL ATAMIYOR

İki takım arasında ligde oynanan son 5 maçta takımlar gol atmakta sorun yaşıyor. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 4 kez ağları sarsarken, kalesinde ise 2 gol gördü. Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile evinde oynadığı 16 lig maçında 6 galibiyet alabildi. Evinde rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 kez mağlup oldu.

22. RANDEVU

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 21 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-lacivertliler de 6 defa kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. İki ekip Süper Lig'de 33 kez karşılaşırken, takımlar 9'ar galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki 15 maçta da beraberlik bozulamadı.

37. KEZ KARŞILAŞACAK

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, bugün 37. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir adıyla devam eden rakibiyle yaptığı 36 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 10 kez üstünlük kurabilen siyah-beyazlı takım, 10 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: MERT, SVENSSON, PAULISTA, MASUAKU, RASHICA, ALEX, FERNANDES, SALİH, MUÇI, RAFA SILVA, MUSTAFA

RAMS Başakşehir: MUHAMMED, DUARTE, OPERI, BA, ÖMER ALİ, BERAT, KEMEN, CRESPO, YUSUF, BRNIC, PIATEK