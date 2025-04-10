Yeni sezonda Ciro Immobile ile yola devam etmek istemeyen Beşiktaş, İtalyan yıldızla sözleşme feshi için görüşme kararı aldı. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise siyah beyazlılar, oyuncunun kalan 1 yıllık maaşı olan 6 milyon Euro’yu vermek zorunda kalacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın sezon başında Serie A ekibi Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile sezona fırtına gibi bir giriş yapmış ancak sezonun ortalarından itibaren keskin bir düşüş yaşamıştı.

2. YARIYI GÖREMEDİ

Takvim'in haberine göre, son maçlarda Ole Gunnar Solskjaer'in de formsuzluğu nedeniyle oynatmadığı Ciro, Kasımpaşa maçında da devre arasında oyundan alınmıştı. Beşiktaş yönetiminin de beklentileri karşılayamayan yıldız isimle devam etmeyi düşünmediği ve sezon sonunda oyuncunun menajeriyle fesih görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.

18 GOLE KATKI

Immobile'nın ayrılığa yanaşmaması durumunda kalan 1 yıllık maaşı olan 6 milyon Euro'nun verilerek takımdan gönderileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon 35 maça çıkan Immobile 15 gol, 3 asistle oynadı.