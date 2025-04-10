Luka Jovic'in menajeri Dusko Tosic geçtiğimiz günlerde Başkan Adalı ile bir araya geldi. Tosic'in bu görüşmede, Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp golcü Luka Jovic'i önerdi. 2019- 20 sezonunda Frankfurt'tan R. Madrid'e 63 milyon euro'ya transfer olan Jovic'in Beşiktaş'ta forma giymek istediğini iletti. İmza parasıyla beraber 3 milyon euro'luk bir rakamın garanti edilmesi durumunda 27 yaşındaki yıldızın imza atmaya hazır olduğunu söyledi.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR

Fotomaç'ın haberine göre, beklenen performansı veremeyen yıllık 10 milyon euro civarında maliyeti bulunan İmmobile ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli oyuncunun transferini değerlendirmeye aldığı bildirildi. 27 yaşındaki Sırp forvet bu sezon 9 maçta 2 gol performansı sergiledi. Sırbistan Milli Takımı formasını da 44 kez terleten yıldız oyuncu bu maçlarda 11 gol kaydetti. Takımıyla Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Jovic'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

KALSA İYİ OLUR AMA...

Sırp basınına açıklamalarda bulunan Jovic'in babası, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcuyla ilgilendiğini ifade ederek; "Beşiktaş ve Trabzonspor, Luka ile ilgileniyor; bu doğru. Milan'da kalması daha iyi olur. Ama kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman kalmak mümkün olmayabilir ve başka bir kulübe gitmekten başka çaremiz kalmaz" dedi.