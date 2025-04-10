Beşiktaş, Süper Lig’in 31'inci haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.