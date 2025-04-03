Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte her iki takımın da muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

UDUOKHAI OYNAMIYOR

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, TrabzonBodrum eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Beşiktaş'ta iki oyuncu, kupada formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Uduokhai forma giyemeyecek. Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı.

BEŞİKTAŞ 1 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı. Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.

ARROYO FORMA iSTiYOR

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın devre arasında 5,6 milyon euro'ya transfer ettiği genç yetenek Keny Arroyo'nun Göztepe karşılaşmasında oynamak istediği öğrenildi. Daha önce kupadaki Antalyaspor karşılaşmasında bir gol sevinci yaşayan genç futbolcu, Göztepe önünde de forma şansı bularak kendisini ispat etmek istiyor. Siyah beyazlı formayla 5 karşılaşmaya çıkan Ekvadorlu oyuncu 1 gol kaydetti.

KARTAL 11 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında bordomavili ekibi 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 11'inci kez kazanmıştı. Kartal ünvanını korumak istiyor. İşte Beşiktaş'ın kupayı kazandığı yıllar:

1974-1975 1988-1989 1989-1990 1993-1994 1997-1998 2005-2006 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2020-2021 2023-2024

İŞTE BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan, Gedson, Chamberlain, Rafa, Rashica, Muçi, Immobile

Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Kaan, Bokele, Ogün, Tijanic, Doğan, Sangare, Juan, Romula