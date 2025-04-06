Şampiyonluk yarışının uzağında kaldıktan sonra, Türkiye Kupası'na da veda eden Beşiktaş'ta işler değişti. Sadece derbi ve dev maçlarda performans gösteren diğer maçlar da ise bekleneni veremeyen oyuncular Norveçli teknik adam tarafından not edilerek kara listedeki yerini aldı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetiminin Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda bu futbolcular ile birer görüşme yapacağı ve yolların en az hasarla atlatılarak ayrılacağı kulübe yakın kaynaklar tarafından iddia edildi. Alınan bilgilere göre listede bir takım kurulacak şekilde oyuncunun olduğu belirtilirken, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade- Chamberlain, Amir Hadziahmetoviç, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu, Ciro İmmobile, Svensson ve Salih Uçan gibi isimlerin yer aldığı söyleniyor. Kiralık olarak gönderilen Al Musrati ve Jackson Muleka ile de son bir durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra karar verileceği vurgulandı. Arthur Masuaku'da takımdan ayrılmak istiyor. Öte yandan Başkan Adalı'nın yönetimi toplayıp bu konuda son sözü söyleyeceği konuşuluyor.

OLE AKIL HOCASI GİBİYDİ

Manchester United'ın eski defans oyuncusu Brandon Williams, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Benim için, muhtemelen birlikte çalıştığım en iyi kişi Solskjaer'di. Saha dışında bile, seninle konuşurken, sana tavsiye verirken, özellikle de ben de genç olduğum için, o gerçekten iyi bir akıl hocası gibiydi. Dürüst olmak gerekirse, bence asla kovulmaması gerekirdi. Doğru yoldaydı" ifadesini kullandı.