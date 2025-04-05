Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2025/26 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante ile bizzat görüştüğü ve tecrübeli orta saha oyuncusunun da transfere yeşil ışık yaktığı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante ile ilgileniyor. Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen Fransız oyuncunun Solskjaer ile bizzat görüştüğü bildirildi. Mail Sport'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Arabistan ekibinde çok yüksek bir maaş alan 1.68 boyundaki futbolcunun tekrar Avrupa'ya dönmek için bu paradan vazgeçmeye hazır olduğu belirtildi. 33 yaşındaki ön liberonun mukavelesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.