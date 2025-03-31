Ünlü oyuncu Ansu Fati, Barcelona ile bağlarını kopardı. Siyah-beyazlı yönetim harekete geçti. Eğer Fati için iyi bir teklif verilir ise yıldız futbolcu Beşiktaş forması giyebilir. İşte detaylar...

BARÇA KARARINI VERDİ

Beşıktaş ile anılan İspanyol futbolcu Ansu Fati'nin Barcelona macerası sona eriyor. Fichajes'ın geçtiği habere göre Katalan devinin, Fati ile sezon sonunda kesin olarak ayrılık kararı aldı. Yaşadığı sakatlıklar sonrası eski formunu yakalayamayan İspanyol oyuncu Barcelona'nın gelecek sezon planları arasında yer almadığı aktarıldı. Fati kanadının da takımdan ayrılmayı en iyi seçenek olarak gördüğü ifade edildi.

FATI, KARTAL'A SICAK

Genç sol kanat, kariyerinde yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği patlamayı yapamadı ve istikrar sağlayamadı. Fotomaç'ın haberine göre Şşu an sağlıklı durumda olan İspanyol oyuncu, kiralık olarak gidebileceği seçenek arıyor. Fati'nin artık Beşiktaş'a sıcak baktığı ve siyahbeyazlıların resmi olarak teklif sunması halinde masaya oturabileceği aktarıldı. Ansu Fati bu sezon 8 maça çıkıp sadece 187 dakika süre alabildi.