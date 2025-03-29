Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri derbi zaferinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalı, hem Galatasaray’a hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik göndermeleriyle dikkat çekti. İşte Adalı'nın açıklamaları... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri derbi zaferinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalı, hem Galatasaray'a hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik göndermeleriyle dikkat çekti.

Başkan Serdal Adalı, takımının gösterdiği mücadeleyi överek şu ifadeleri kullandı:

"Büyük taraftarımızın önünde aldığımız bu galibiyetle camiamıza bayram sevincini yaşatan futbolcularımızı ve teknik heyetimizi gönülden kutluyorum. Maçtan önce yaşanan haksızlıkları, adaletsizlikleri sahada verdiğimiz mücadeleyle yanıtladık. Kim yönetirse yönetsin, biz bu maçı kazanacağımızı söylemiştik ve bunu başardık."

Beşiktaş'ın tarihi başarılarına da vurgu yapan Adalı, şu sözlerle camiaya seslendi:

"Beşiktaşlılar böyle zaferleri hak ediyor. Camiamızın desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağız. Kendi sahamızda oynadığımız tüm derbileri kazanarak taraftarımızı sevindiren futbolcularımızı tekrar tebrik ediyorum. Unutulmasın ki tarih bir kere yazılmıştır ve namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır!"

Son olarak Beşiktaş camiasına bayram mesajı gönderen Adalı, "Sağlık, huzur ve Beşiktaş'ın zaferleriyle dolu nice güzel günlere erişmeyi diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.