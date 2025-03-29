Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç sonrası videolu bir paylaşım yaparak Galatasaray'a göndermede bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında dev randevuda Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri rakibini Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 mağlup ederek ligde 2 hafta sonra galip geldi.

Siyah-beyazlılar, maçın ardından videolu bir paylaşımda bulundu.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

PAYLAŞIMLAR DEVAM ETTİ

Beşiktaş derbi sonrası Galatasaray'a gönderme olarak yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

İşte o paylaşım: