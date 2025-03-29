Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında dev randevuda Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri rakibini Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 mağlup ederek ligde 2 hafta sonra galip geldi.
Siyah-beyazlılar, maçın ardından videolu bir paylaşımda bulundu.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
⚠ Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır. pic.twitter.com/nr3S9CH4Iw— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025
PAYLAŞIMLAR DEVAM ETTİ
Beşiktaş derbi sonrası Galatasaray'a gönderme olarak yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
İşte o paylaşım:
Beşiktaş remembers! pic.twitter.com/WhYd5znuYM— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025