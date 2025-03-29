Beşiktaş'tan maç sonu Galatasaray'a flaş gönderme! İşte o paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı Dolmabahçe'de 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç sonu yaptığı paylaşımlar ile gündem oldu. | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2025- 23:04