Solskjaer'den sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı 11'i
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak derbide evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Siyah beyazlılar dev maçtan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer kritik mücadele öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda dört futbolcu, Galatasaray derbisinde formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un derbide forma giymesi beklenmiyor.
5 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve golcü futbolcular Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, derbide kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
LİGDE SON 2 MAÇI KAYBETTİ
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin 27. haftasında Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez üst üste iki resmi maçı kaybetti.
SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek. Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı.
IMMOBILE FORMSUZLUK YAŞIYOR
Beşiktaş'ta İtalyan santrfor Ciro Immobile, sezonun ikinci yarısında oynanan 8 müsabakada tek gol kaydetti. Süper Lig'de siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu olan Immobile, sezonun ikinci yarısında sadece 27. haftada iç sahada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde penaltıdan gol atmıştı. Ligde ilk 10 haftada 8 gole ulaşan tecrübeli golcü, sonraki 18 haftada ise 3 kez rakip ağları sarsabildi. 34 yaşındaki oyuncunun ligde siyah-beyazlı forma ile 11 golü bulunuyor.
GALATASARAY'A SON 3 LİG MAÇINDA KAYBETTİ
Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibine Süper Lig'de oynadığı son üç maçta mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda oynanan iki lig maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1, sahasında da 1-0 yenilmişti. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında ise RAMS Park'ta oynadığı derbiyi yine 2-1'lik skorla kaybetmişti.
"KARA KARTAL" SEZON BAŞINDA FARKLI KAZANDI
Beşiktaş, sezon başında yapılan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı tarihi bir skorla 5-0 mağlup etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu kaydetmişti. Beşiktaş bu sonuçla, Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürmüştü.
BEŞİKTAŞ EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIM
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Ligde bu istatistikte zirvede ise lider Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, 26 müsabakada 23 gol yedi. Beşiktaş ise ligde 26 karşılaşmada 26 kez topu ağlarında gördü. "Kara kartal" rakip fileleri ise 39 kez sarsmayı başardı.
ARROYO VE RICARDO'NUN DERBİ HEYECANI
Beşiktaş'ta Keny Arroyo ile Elan Ricardo, Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Arroyo, derbide şans bulması durumunda Beşiktaş formasını Galatasaray karşısında giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecek. Elan Ricardo ise Norveçli teknik adamın görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez resmi bir maçta Galatasaray'a karşı giyecek. Genç oyuncu, Oscar Cordoba ve Pedro Franco'dan sonra Beşiktaş formasını bu derbide giyen üçüncü Kolombiyalı olacak.
YABANCI HAKEM TARTIŞMALARI SÜRÜYOR
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı kulübün isteğine rağmen müsabakaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı hakem atanmaması tartışmaların büyümesine neden oldu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, derbi maça hakem Yasin Kol'u atayan TFF'yi yaptığı açıklamada sert ifadelerle eleştirdi. Öte yandan, Beşiktaş Kulübünün derbi maça dünyaca ünlü yabancı emekli bir hakemi getireceği öğrenildi. Yabancı hakemin, derbiyi başkanla beraber izleyeceği ve maçtan sonra tartışmalı pozisyonları kulübün sosyal mecralarında değerlendireceği aktarıldı.