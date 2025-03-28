Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak derbide evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Siyah beyazlılar dev maçtan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer kritik mücadele öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.