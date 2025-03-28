Busezon Beşiktaş'ın en etkili yıldızlarından olan Mert Günok, Galatasaray derbisi öncesi taraftarların en güvendiği isim konumunda. Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'da Macaristan maçlarını kaçıran 35 yaşındaki eldivenin son durumunun iyi olduğu kaydedildi. Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik heyetin başarılı file bekçisini Galatasaray maçında oynatmayı planladığı dile getirildi. Öte yandan Mert Günok, kariyerinde Galatasaray'a karşı 15 maça çıktı. Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli file bekçisi, sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 11, TFF Süper Kupa'da ise 4 kez kaleyi korudu.