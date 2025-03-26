Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakem kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynayacağımız maçlara yabancı hakem istediğimizi, hatta direkt aynı hakemi istediğimizi belirtmiştik. Bu çağrımız, cevapsız kalmıştır."

"Hakemleri soyunma odasında rehin alan bir federasyon başkanı, bu konuda istikamet verecek son kişi dahi olamaz. Türk futbolunun sorunlarını çözmelerini beklemek hayalciliktir. Aldığı kararın arkasında duramayan TFF geçerliliğini kaybetmiştir."

"TFF, yerli hakem atama kararıyla ezeli rakiplerimizin oyuncağı olduğunu herkese ilan etmiştir."

"Bu kararın altına imza atan tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum... Birazcık onurları ve gururları varsa, hepsini böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum!"

"Bugüne kadar üslubumuza dikkat ettik ancak madem siz bu dilsen anlıyorsunuz, biz de bu şekilde devam edeceğiz!"

"TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine 'Siz yeterli değilsiniz.' mesajı verildi. Diğer maçlara ise 'Sizin maçlarınız önemli değil.' mesajı verildi."

"Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umurumuzda değil!"

"TFF, yerli hakem atamasıyla ezeli rakiplerimizin oyuncağı olduğunu göstermiştir! Önceki federasyon başkanıyla bir farkı olmadığını gösteren güncel başkan, derhal istifa etmelidir."

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