Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.
Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
28 Mart Cuma:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
29 Mart Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol
31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler