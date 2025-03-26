Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kritik randevu öncesi siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı'dan flaş bir hamle geldi. Beşiktaş'tan yapılan duyuruda derbinin hakeminin belli olmasının ardından Serdal Adalı'nın açıklama yapacağı belirtildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN O AÇIKLAMASI:

"Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'n açıklamalarda bulunacaktır. Detaylar için karar sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır."