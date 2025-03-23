Beşiktaş - İstanbulspor CANLI İZLE (Beşiktaş - Uğur Okulları İstanbulspor maçı canlı)

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşıyor. Beşiktaş - Uğur Okulları İstanbulspor mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2025- 12:42