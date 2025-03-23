Beşiktaş ile İstanbulspor hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Paulista, Amir, Salih, Alex, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Okan, Fatih, Yusuf, Kerem, İsa, Şeref, Djilan, Cham, Emir
BEŞİKTAŞ - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Uğur Okulları İstanbulspor maçı 23 Mart Pazar günü saat 13.00'te başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.