Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hak etmedik. İki maçta da hak etmedik. Defansta iyi değildik. Ekstra kalite gösteremedik. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İstediğim, yeterli performanslar değildi hem bu maç hem önceki maç..."

"Sonuç alamadık. Özür dilerim. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Bunu değil, daha yüksek seviye hak ediyor. Oyuncularım denedi, çalıştı, olmadı. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız."