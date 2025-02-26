Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncuların pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda taktiksel çalışma ve çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.