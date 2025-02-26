Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26'ncı haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncuların pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda taktiksel çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.