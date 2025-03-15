Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Fotomaç'ın haberine göre, ilk hedeflerden biri Masuaku yerine bir sol bek transferi yapmak.

İtalyan basınından gelen haberlere göre Beşiktaş, Serie A'da Empoli forması giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Liberato Cacace ile ilgileniyor. Yeni Zelandalı sol bek Liberato Cacace, kariyerine Avustralya Ligi'nde başladı. Burada bir süre oynadıktan sonra Belçika Ligi ekiplerinden St. Truiden'in dikkatini çekti ve 2020-21 sezonunda 1.2 milyon euro karşılığında transfer olarak Avrupa futboluna adım attı. Belçika'da bir sezon oynadıktan sonra Empoli'ye 3 milyon euro karşılığında transfer olan Cacace, son dört sezondur İtalya'da top koşturuyor.

Cacace, Beşiktaş'a gelmesi halinde ise siyah beyazlıların tarihindeki ilk Yeni Zelendalı futbolcu olacak.