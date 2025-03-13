Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın saat 16.00'da kalkacak özel uçakla Konya'ya gidecek.