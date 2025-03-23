Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? | Beşiktaş-İstanbulspor saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? | Beşiktaş-İstanbulspor saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Her iki takım da seyircisi önünde galibiyeti hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2025- 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025- 09:40