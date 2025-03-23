Beşiktaş ile İstanbulspor, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı 23 Mart Pazar günü saat 13.00'da oynanacak. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Maç, İstanbul'da BJK Nevzat Demir Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.
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