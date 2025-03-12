Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Bu doğrultuda Teknik Direktör Solskjaer'in transfer listesinde olan isimler için Başkan Serdal Adalı ve ekibi görüşmelere başladı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Gelecek sezon planlarını yapmayan başlayan Beşiktaş için transfer çalışmaları start aldı. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, Solskjaer'in listesindeki isimlerle görüşmelere başladı.

Takvim gazetesinin Meksika basınından aktardığı habere göre bu isimlerden birinin de Fulham forması giyen golcü futbolcu Raul Jimenez olduğu kaydedildi. Haberde, Beşiktaş ile beraber Club America'nın da Jimenez'e ilgi duyduğu ifade edildi. Haberde, şu anda Fulham'dan yıllık yaklaşık 6.8 milyon Euro kazanan Jimenez'e, Siyah-Beyazlılar'ın, primlerle beraber yüzde 30 fazlasını (yaklaşık 7.9 milyon Euro) önereceği kaydedildi. Bu rakamı Club America'nın ödemesinin imkansız olduğu aktarıldı.