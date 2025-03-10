Beşiktaş-Gaziantep FK maçı bilgileri
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F.Bahçe ve G.Saray devleri solladı! F.Bahçe ve G.Saray devleri solladı! 16:13
Beşiktaş'ta Isco sesleri! Beşiktaş'ta Isco sesleri! 16:03
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor 15:07
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta? 14:52
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Trabzonspor'da flaş Şenol Güneş gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Şenol Güneş gelişmesi! 14:28
F.Bahçe'nin yıldızına transfer kancası! F.Bahçe'nin yıldızına transfer kancası! 14:20
Mourinho'dan Szymanski'ye dikkat çeken uyarı! Mourinho'dan Szymanski'ye dikkat çeken uyarı! 13:29
Beşiktaş-Gaziantep maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Gaziantep maçı hangi kanalda? 13:20
Trabzonspor'da flaş gelişme! Şenol Güneş... Trabzonspor'da flaş gelişme! Şenol Güneş... 12:17
İşte Beşiktaş-Gaziantep FK maçının VAR'ı İşte Beşiktaş-Gaziantep FK maçının VAR'ı 12:10