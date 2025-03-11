Gelecek sezon için transfer çalışmaları sürdüren Beşiktaş, Eduard Graf'ın önerdiği AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Ernest Poku ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlı yönetimin sezon sona ermeden AZ Alkmaar'a resmi teklif yapacağı öğrenildi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, her iki kanatta ve santrforda oynayabilen oyuncuyu kadroda görmek istediğini yönetime iletti. Geleceği parlak olan Gana asıllı Hollandalı futbolcu 1,5 milyon euroluk bonservisiyle dikkati çekiyor .

G.SARAY'A KARŞI ÇOK İYİYDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performansı ile parmak ısırtan 21 yaşındaki genç oyuncu, AZ Alkmaar'ın, Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 1-0 mağlup ettiği maçta yüzde 73 pas isabeti, dört şutu ve 15/10 ikili mücadele kazanmasıyla öne çıktı. Hollanda'da çeşitli alt yaş milli takım kategorilerinde de boy gösteren 21 yaşındaki yetenekli oyuncu Ernest Poku bu sezon AZ Alkmaar'da 17 maçta forma giydi ve dört golün asistini yaptı.

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Genç yaşına rağmen sergilediği oyun ve yetenekleriyle birçok kulübün dikkatini çeken 21 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra Bundesliga'dan da taliplerin olduğu öğrenildi.