Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Mücadelenin ilk 20 dakikalık bölümünde oyunda tempo çok yüksek olmadı. Konuk Gaziantep FK, Okareke'nin bulunduğu sol kanattan etkili olmaya çalışırken, Beşiktaş; Rafa Silva, Rashica ve Mario ile oyuna ağırlığını koymak istedi. İki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, siyah-beyazlılar 31'inci dakikada Immobile'nin penaltıdan kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarı, ilk yarıya göre daha tempolu başladı. İki takım da rakip kalede pozisyonlar yakalarken, konuk ekip 61'inci dakikada Arda Kızıldağ'ın kafa golüyle eşitliği buldu: 1-1. Konuk ekip, 87'nci dakikada Furkan Soyalp'in golüyle mücadelede 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Öte yandan konuk ekipte Bruno Viana, 77'nci dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SOLSKJAER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Norveçli teknik adam, sakatlığı nedeniyle görev alamayan Svensson'un yerine savunmanın sağında Tayyip Talha Sanuç'a görev verdi.

PAULISTA 18 MAÇ SONRA KADROYA GİRDİ

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı tecrübeli savunma oyuncusu Gabriel Paulista, 18 maç sonra maç kadrosunda kendine yer buldu. Son olarak Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile oynanan karşılaşmada forma giyen Paulista; 12 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında takımından ayrı kalmıştı. 34 yaşındaki savunmacı, 18 maç sonra mücadele kadrosuna alındı.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE ANONSLAR ECE TEKMEN'DEN

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada stadyumda maç öncesi anonslarını siyah-beyazlı ekibin kadın futbol takımında forma giyen Ece Tekmen yaptı. Siyah-beyazlı kulüpte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir harekete imza atıldı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Ece Tekmen, mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekibin maça başlayacak 11'ini anons etti. Anonsun ardından siyah-beyazlı taraftarlar alkışlarla karşılık verirken, 'Kadına kalkan eller kırılsın' şeklinde tempo tuttu.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN YABANCI HAKEM TEZAHÜRATI

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından uzun süre yabancı hakem için tempo tuttu.

Mario ile Furkan Soyalp arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Zorbay Küçük, konuk ekip lehine faul verdi. Yaşanan pozisyonun ardından siyah-beyazlı taraftarlar 'Derbiye Türk hakem istemiyoruz' şeklinde uzun süre tezahürat yaptı.