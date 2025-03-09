Beşiktaş'tan Ciro Immobile planı!

Beşiktaş'ta transfer edilecek futbolcuların 28 yaşını geçkin olmamasına dikkat edilecek. Siyahbeyazlılar bu ölçütlerde yeni sezonda kendini kanıtlamış 2 yıldız futbolcuyu transfer edecek. Beşiktaş, sezon sonunda yolların ayırmak istediği isimlerden Ciro Immobile ile vedalaşacağı aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2025- 10:22