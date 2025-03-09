Beşiktaş'ta transfer edilecek futbolcuların 28 yaşını geçkin olmamasına dikkat edilecek. Fotomaç'ta yer alan haberde siyah beyazlılar bu ölçütlerde yeni sezonda kendini kanıtlamış 2 yıldız futbolcuyu transfer edecek. Beşiktaş, sezon sonunda yolların ayırmak istediği isimlerden Ciro Immobile ile vedalaşacağı aktarıldı.
Beşiktaş'tan Ciro Immobile planı!
Beşiktaş'ta transfer edilecek futbolcuların 28 yaşını geçkin olmamasına dikkat edilecek. Siyahbeyazlılar bu ölçütlerde yeni sezonda kendini kanıtlamış 2 yıldız futbolcuyu transfer edecek. Beşiktaş, sezon sonunda yolların ayırmak istediği isimlerden Ciro Immobile ile vedalaşacağı aktarıldı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.03.2025- 10:22