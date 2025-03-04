Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yabancı hakem konusuyla ilgili görüşlerini paylaşan Adalı'nın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Hakemlerle ilgili en fazla sıkıntı yaşayan camia biziz. Çok yazılacak şey var, ancak hiçbir zaman Türk hakemlerine olan güvenimizi kaybetmedik. Eğer bu konuda bir adım atıldıysa, biz de Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını aynı hakem ekibiyle oynamak istiyoruz. TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık, henüz bir yanıt alamadık. Ancak, önümüzdeki Galatasaray maçını yabancı hakemle yöneteceklerini düşünüyorum."