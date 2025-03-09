Beşiktaş'ta çarpıcı gelişme! 9.5 milyar TL...

Kulüp Başkanı Serdal Adalı ile radikal kararlar almaya devam eden Beşiktaş yönetimi, Bankalar Birliği’ne olan borcunu kapatmak için sermaye artırımına gidiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, göreve geldiği günden itibaren dikkat çeken kararlar almaya devam ediyor. Adalı, Divan Kurulu Toplantısı'nda mayıs ayına kadar Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını açıklamıştı. Siyahbeyazlılar, bedelli sermaye artırımı kararını ve SPK başvurusunu KAP'a bildirerek bunun ilk adımını attı.

Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından net 9.5 milyar TL fon elde edilmesi planlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre fonun %90 ila %98'lik kısmı Bankalar Konsorsiyumu'na kredi ödemeleri için kullanılacak.

RAHAT BİR NEFES ALACAKLAR

Yüzde 2 ila yüzde 10'luk kısmı ise cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ve diğer ödemeler için ayrılacak. Beşiktaş'ın yıllık 1.5 milyar TL'yi aşan faiz yükü bulunuyor. Faiz ve benzeri birçok konuda sıkıntıda olan siyahbeyazlı kulüp, sermaye artırımıyla rahat bir nefes almayı hedefliyor.