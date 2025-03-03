Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına yanıt verdi. Orman, "Düş Beşiktaş'ın yakasından, hangi takımı tutuyorsan ona git! Kulübe gidip Serdal Adalı'yı da rahatsız etme!" ifadeleri ile dikkat çekti. İşte o açıklamalar... | Son dakika BJK spor haberi

Fikret Orman, Radyo Gol'de katıldığı yayında Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına yanıt verirken Beşiktaş'ın gündemiyle ilgili konuştu. İşte o ifadeler...

"HANGİ TAKIMI TUTUYORSAN ONA GİT"

"Bir insan ne değilse onu söyler! Bir adam çıkıp "Ben hırsız değilim!" diyorsa o kesin birilerinden bir şey çalmıştır! Bir adam "Ben kumpas kurmadım, bana kurdular!" diyorsa bilin ki kurmuştur! Ahmet Nur Çebi dikkate alınacak bir adam değil. Ahmet'in en büyük özelliği, hep acınacak halde olması! Ahmet Nur Çebi benim karşımda kuzu gibiydi, güç eline geçince palazlanmaya başladı! O bana kumpas kurmadı, kumpasın tetikçiliğini yaptı! Düzmece KPMG raporunu kim yaptı? Ahmet yaptı! Şimdi de masum masum konuşuyor. Geldi ve Beşiktaş'a büyük zarar verdi. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın yakasından düş! Çöp çöp, sakat oyuncular aldın. Beşiktaş'ı rezil rüsva ettin. Şimdi de Hasan Arat'ın başarısızlığını kendi başarına çevirmeye çalışıyorsun. Düş Beşiktaş'ın yakasından, hangi takımı tutuyorsan ona git! Kulübe gidip Serdal Adalı'yı da rahatsız etme!"

"PRİM YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Burnumdan eğrilik ameliyatı olmuşum... Bunları takip ediyor. Ben ömrüm boyunca popüler bir adamdım. 2000 senesinde Beşiktaş'a asbaşkanlık yaptım. Bunlar Beşiktaş'ın yolunu bilmiyorken! Şimdi gelmişler, Beşiktaş üzerinden prim yapmaya çalışıyorlar. Bunlar, insanlar gelip fotoğraf çektirsin diye benim yürüdüğüm yerlerde geziyorlardı!"

"ÇEBİ BEŞİKTAŞ'I BİTİRME OPERASYONUYDU"

"Ahmet Nur Çebi, ciddiye alınacak bir adam değil. Kendisi Beşiktaş'ı bitirme operasyonuydu, geldi Beşiktaş'a çok büyük zararlar verdi. Şimdi Beşiktaş ondan kurtuldu, kimse ciddiye almıyor. Biriyle röportaja bile gidemiyor. Kimse seni davet etmiyor."

"KİMSE BUNLARI YEMEZ"

"Ben son dönemde Hasan Arat'ın istifa edip gideceğini anladım! Bırakmasın diye, 'Kimse sana dokunamaz, seni destekliyoruz. Sen işini yap, sakın bırakıp gitme' dedim. Şimdi onu çevirip, 'Fikret Orman, Hasan Arat'ın hamisiydi!' diyorlar. Kimse bunları yemez!"

"DÜŞ BEŞİKTAŞ'IN YAKASINDAN"

"Ben 'borcu indirdim' diyor. Borcu indirebilmek için 1 lira gelir artırman, oyuncu satman, sponsorluk yapman lazım. Bir şey yapmadan, Bankalar Birliği ile anlaşma yaparak borcu indirdim diyor. Bu yalanlara milleti inandırmaya çalışıyor. Bırak ya, düş Beşiktaş'ın yakasından. Bu adam konuşulmaya değecek bir adam değil. Beşiktaş'ı bitirme operasyonuydu. Allah işini gücünü rast getirsin. Çoluğuyla çocuğuyla işine gücüne baksın. Bıraksın. Beşiktaş'ın yakasından düşsün."

"VAADİ VARDI DESTEK VERDİM"

"Algıcı var ya, toplantıda 'Hasan Arat'ın hamisi' demiş bana, hayatı kumpas. Adını 'kumpasçı' diye taktım. Kumpasçı, algıcı ne yapacak? Çok zeki ya kuş kadar beyniyle, beni Hasan Arat ile bir arada gösterip kendini başarılı gösterecek. Ben Hasan Arat'ı desteklemedim. 'Buraya bir sürü iddiayla geldin, onu yapacağım, bunu yapacağım, otel yapacağım. Onu yap, sana kimse dokunmaz.' dedim Arat'a o manada. Bırakacağını anladığım an, o manada seni destekliyoruz, istifa etme dedim. çünkü bir sürü vaadi vardı, destek verdim. Şimdi onu çeviriyorlar. Kimse bu lafları yemez."

"SERDAL'I YEDİRMEYİN!"

"Serdal Başkan'ı ben severim, benimle beraber çalıştı. Onun meziyetlerini hep övdüm. Arkadan kumpas kurup iş çevirmez. Transferde de bir duruş gösterdi. Allah yar ve yardımcısı olsun. Beni yedirdiniz, Serdal'ı yedirmeyin."

MAYIS AYINDA ADAY OLACAK MI?

"Ben ahlaksız bir adam değilim, beraber çalıştığım bir adamın ayağını kaydırmam, öyle şerefsizce hareketlerin içine girmem. Serdal Adalı'nın bir dönem daha devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."