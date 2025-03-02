Spor yazarları Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçını yorumladı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarları da Beşiktaş - Bellona Kayserispor mücadelesini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta yeniden yükseliş devrinin Solskjaer ile başlayan yükseliş devri devam ediyor. Geride kalan hafta içi takımın derinliklerine indim!.. Hoca hakkında duyduklarım harika şeylerdi. Solskjaer'in futbolcularla kurduğu diyaloğun muhteşem olduğunu belirten kaynaklarım, hocanın takımda çok büyük saygı gördüğünün altını çizdiler.
Dahası, karşımızda hem insan, hem de teknik adam olarak, her haliyle on numara, beş yıldız bir kişiliğin olduğunu söylediler. Joao Mario başta bir çok futbolcunun performansının artması boşuna değilmiş yani.
Takımının her yerine dokunan, tüm oyuncularından en iyi verimi almak için çırpınan ve en önemlisi göle maya çalmadan, macera aramadan, gerçekçi ve pragmatik bir yaklaşımla kadro kuran Norveçli, şu dönemde Beşiktaş için büyük şans olmuş... Umarım hep böyle devam eder.
Kayserispor maçıyla birlikte üst üste dördüncü galibiyet oldu bu. Kayseri her ne kadar ligin alt bölgesinde ise de, teknik direktör Jakirovic'in gelmesiyle birlikte uçağın burnu havaya kalktı!... İki haftadır kazanıyorlardı.
Beşiktaş daha çok topla oynadı, Kayserispor ise ön bölgede durabildiği kadar durdu ve golü zorladı. İlk yarının sonlarına doğru sahanın en iyilerinden Joao Mario'nun golü perdeyi açarken, maçın sonlarında da ise Muçi'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Semih maça noktayı koydu. Beşiktaş çok mu iyi oynuyor, hayır ama oyunu kendi kontrolünde tutmayı biliyor.
İmmobile, Rafa Silva ya da bir başka isim olmuş hiç önemli değil, Solskjaer, yorulanı, işini eksik yapanı gördüğü anda müdahale ediyor ve müdahaleleri de gerçekçi. İmmobile çıkınca Semih giriyor, Rashica çıkınca da Arroyo… Şu gerçekçi değişiklikleri bile özlemiştik. İyi ki geldin Norveçli. Sevdik seni.
SİNAN VARDAR - SERİYE DEVAM
Öncelikle tüm İslam âleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Divan kurulu toplantımız, gayet nezih ve sakin bir ortamda, Beşiktaş'ımıza yakışır bir şekilde geçti. Daha önce yazılarımda da belirttiğim gibi, ben de kürsüde söz aldım ve görüşlerimi dile getirdim. Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların göz bebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı 122 yaşında!
Bu ailenin bir parçası olmaktan hayatım boyunca hep gurur duydum. Kadro istikrarı, takımlar için oldukça kıymetlidir. Beşiktaş, uzun bir sürenin ardından bu istikrarı yakaladı. Son 5-6 maçtır, zorunlu olmadıkça iskelet kadro korunuyor. İlk 15 dakikadan sonra tempo düştü. Kayserispor savunmada disiplinliydi ancak Beşiktaş, ilk Joao Mario'nun golüyle kilidi açtı.
Son haftalarda formunu yükselten Mario, bu performansını golle taçlandırdı. Alex de son maçlarda yükselişe geçti. Solskjaer'in gelişiyle birçok oyuncunun performansında gözle görülür bir artış var ve bu ivme devam edecek.
İkinci yarıda Kayserispor daha pozitif bir futbol sergiledi. Beşiktaş, ilk yarıdaki temposunu koruyamadı. Her maç aynı şeyi söylemek istemem ama ne yazık ki İmmobile hâlâ beklenen seviyeye çıkamıyor. İkinci yarının başında kaçırdığı net pozisyonu değerlendirse, Kayserispor'un direnci erkenden kırılacak ve Beşiktaş taraftarı rahat bir maç izleyecekti.
Ancak yine fırsatı harcadı. Beşiktaş savunmasında Emirhan artık değişmez bir isim haline geldi. Mert ise her zamanki gibi kritik kurtarışlarıyla fark yarattı. Semih, attığı penaltı golüyle skoru belirledi ve gol atarak moral kazandı. Sonuç olarak Beşiktaş, galibiyet serisine devam ediyor. Hafta içi Türkiye Kupası'nda tur atlandı ve ligde de üçüncülük yarışında iddialı konumdayız. Emin adımlarla ilerleyerek kazanma alışkanlığımızı sürdürmemiz gerekiyor.
MUSTAFA ÇULCU - MELER İDARE ETTİ
Sezon başındaki Beşiktaş ile Solskjaer'in dönemindeki Beşiktaş, oyuncuları ve oyun arasında çok olumlu fark var. Savunma dörtlüsü ön bölgeye daha fazla destek vermeli. Chamberlain klas oyuncu. Fernandes ile birliktelik ve yardımlaşmayı daha üst düzeye taşımalılar.
Kanatlar yeterince çalışmayınca İmmobile topla buluşamadı silik kaldı. Kilidi açmak yine Rafa Silva'ya kaldı. Beşiktaş sıkışan oyunda ikinci bir kilit açıcı oyuncu bulmalı. Kayserispor yeni hocası Jakiroviç ile kimlik buldu. Taktik sadakati olan, dirençli, tempolu oynayan, maçı bitiş düdüğüne kadar bırakmayan bir takım. Gol yollarında son dört maçta, dört gol bulan Nazon etkili oyuncu.
Kayseri etkili olmaya, sık gelmeye başlayınca Beşiktaş kanata Arroyo'yu merkezde Amir'i ve ileriye de Semih'i alarak oyun üstünlüğünü tekrar kazandı. Semih'in çok çalışması lazım. Masuaku'nın performansı, Rafa Silva, Gedson, kaleci Mert ve teknik adam Solskjaer alkışı hak edenlerdi.
Bourabia'ya çıkan sarı hatalıydı. Beşiktaş'ın golündeki atak başlangıcında faul beklentisinde oyunu oynatması doğru yorumdu. Bu gol hakeme artı yazdı. Oyuncular kendilerini yere kolay bırakmamalı ayakta durmak için direnmeli. Gol temiz. Golden 3 dakika önce top Svensson'a geçti, o hatalı pas yaptı artık iki hamle geriye dönemezsin, hakemin avantaj ve geri dönüş yorumu hatalıydı.
Kayserispor'un golünde golü atan değil ilk pasta Hasan Ali açık ofsayt, gol iptali doğru. Uzatmalarda Kartal ile Muçi mücadelesine verdiği penaltı çok soft. Dizlerde basit bir temas var o kadar, VAR karışmaz hakem yorumudur. Kritik haftalarda böylesine usta hakemin performansı kabul gördü.