Beşiktaş'ta herkes Ole Gunnar Solskjaer'in gerçekleştirdiği büyük değişimi konuşuyor. Başkan Serdal Adalı tarafından 19 Ocak'ta göreve getirilen 52 yaşındaki Norveçli teknik direktör az zamanda çok önemli işler başardı.

Kartal, Solskjaer yönetiminde çıktığı 9 resmi maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandıran siyah-beyazlı takım savunmasında çok daha başarılı bir performans sergiledi ve kalesinde sadece 6 gol gördü.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'den önce Trendyol Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkmıştı. Bu maçlarda rakip fileleri 43 kez havalandıran Kartal kalesinde 37 gole engel olamamıştı. Maç başına 1,48 gol atan siyah-beyazlı takım kalesinde maç başına 1,27 gol görmüştü.

Beşiktaş'ta Solskjaer'in göreve gelmesiyle birlikte bu olumsuz tablo tamamen değişti. Milliyet'te yer alan haberede Norveçli hocadan sonra maç başına gol sayısı 1,48'den 2'ye yükseldi. Yenilen gol sayısı ise 1,27'den 0,66'ya geriledi. Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetine Kayserispor karşısında imza atan Kartal, Solskjaer ile son 6 maçını kazandı. Bu süreçte ligde 4. sıraya tırmanan ve gözünü 3. basamağa diken siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup lideri olarak çeyrek finale çıktı.

"DAHA FAZLASINI İSTİYOR"

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki görevine başarılı bir başlangıç yapması ülkesi Norveç'te de yankı uyandırdı.

Deneyimli teknik direktörün çalıştırdığı siyah-beyazlı takımın evinde Kayserispor'u yenerek kazanma serisini sürdürdüğü ve toplamda üst üste 6. galibiyetine imza attığı ifade edildi.

Haberlerde, "Solskajer şimdiden bir şeyler başardı" yorumu yapıldı. İyi sonuçlara karşın Norveçli çalıştırıcının takımının oyununu yeterli bulmadığı, daha iyi futbol oynamaları gerektiğini düşündüğü de aktarıldı.