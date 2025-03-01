Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'den Kaysersipor maçı öncesi dikkat çeken açıklama geldi.

İŞTE NORVEÇLİ TEKNİK ADAMIN SÖZLERİ:

Özel bir haffta sonu. Ramazan ayı mübarek olsun, 3 Mart kulübümüzün doğum günü. Taraftarımıza doğum günümüz kutlu olsun demek istiyoruz.

Fubolumuz için daha yeni başladık diyebiliriz.

Elan çok iyi idman yaptı ama hastalığı vardı. Tam yüzde yüz hazır değil bu yüzden. Tüm oyuncularım fit, iyi çalışıyor. Elan da iyi çalıştı ama hastalığı nedeniyle kadro dışında kaldı. Zamanla süre bulacak ve takımın içerisine monte edilecek.