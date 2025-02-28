Besıktas sol bek harekatına sezon sonunu beklemeden simdiden basladı. Kieran Tierney ara transferde menajeri tarafından Besiktas'a önerilmisti. Iskoç oyuncunun yeniden Kartal'ın gündemine geldigi ve menajeri ile temasa geçildigi kaydediliyor. Ayrıca Masuaku'nun sezon sonu sözlesmesinin bitecek olmasından dolayı da Siyah- Beyazlı yönetimin vakit kaybetmeden hamle yaptıgı ifade ediliyor. Takvim'de yer alan habere göre Tierney ve menajeri ile anlasma saglanırsa Besiktas'ın tecrübeli sol beki yaz basında bedelsiz kadrosuna katacagı aktarıldı. Arsenal'le bu sezon sadece 7 maçta forma giyen 1.80 boyundaki bek daha fazla süre bulacagı bir takımda oynamak istiyor. 5 sezon formasını giydigi Premier Lig devinde 131 maça çıkan Tierney 5 gol attı ve 13 asist yaptı. Güçlü fizigi ve etkili sol ayagıyla dikkat çeken 27 yasındaki oyuncu, sol bekin yanı sıra stoper ve orta sahada forma giyebiliyor. Güncel piyasa degeri 10 milyon Euro olarak dikkat çeken Tierney, Iskoçya milli takımıyla 47 maçta süre aldı. Celtic'te yaptıgı çıkıstan sonra Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yolunu tutan Tierney'e 27 milyon Euro bonservis ödenmisti. Premier Lig ekibinden Real Sociedad'a kiralanan oyuncu 2023-24 sezonunu Ispanya'da geçirmisti.