Süper Lig’de 4. sıraya yerleşen Beşiktaş evinde küme düşme hattında yer alan Bellona Kayserispor’u ağırlıyor. Hedef; galibiyet serisini sürdürerek, bu sezon ilk defa üst üste 4’te 4 yapmak olacak. İşte Solskjaer'in maç 11'i...

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, bugün Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

İSTANBUL'DA AÇIK ARA ÜSTÜN

Beşıktaş'ta Emrecan Terzi ve kaptan Necip Uysal forma giyemeyecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde önümüzdeki hafta Gaziantep FK ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta forma giyemeyecek. İstanbul'da oynanan 23 maçta ise 17 kez Beşiktaş kazanırken, 2 kez Kayserispor kazandı. 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Beşıktaş ile Kayserispor; Süper Lig tarihinde 48. kez karşılaşacak. Bu maçlarda Beşiktaş 27 kez kazanırken, Kayserispor 10 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. İstanbul'da oynanan 23 maçta ise 17 kez Beşiktaş kazanırken, 2 kez Kayserispor kazandı. 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

MAÇ 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Uduokhai, Svensson, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Arroyo, Immobile

Bellona Kayserispor: Bilal, Klovetsios, Attamah, Hasan, Gökhan, Karimi, Kartal, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon