Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada penaltıdan Semih Kılıçsoy kaydetti.

Ole Gunnar Solskajer ile ligde yenilgisi olmayan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini aldı. Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ise çıktığı 5. maçta ilk kez mağlup oldu.

Galbiyetin ardından puanını 44'e yükselten Siyah-Beyazlılar, 4. sırada yer aldı. 24 puanda kalan Sarı-Kırmızılılar ise 17. sırada konumlandı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Kayserispor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

ELAN RICARDO HASTALIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, hastalığı nedeniyle Kayserispor karşısında kadroda yer almadı.

Karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kolombiyalı futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığını ve bu nedenle kadro dışında kaldığını belirtti.

EDUARD GRAF MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Beşiktaş'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine getirdiği Eduard Graf, Kayserispor maçını tribünden takip etti.

Alman futbol adamı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı takımda görevine başlayan Graf, Kayserispor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasını tribünden izledi.

BEŞİKTAŞ'IN KURULUŞUNUN 122. YILINA ÖZEL PANKART

Karşılaşmadan önce kale arkasındaki tribünde siyah-beyazlı kulübün 122. yılına özel pankart açıldı.

Açılan pankartta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ın kulüp tarihinde önemli yere sahip isimler Hakkı Yeten (Baba Hakkı), Süleyman Seba ve siyah-beyazlı kulübün kurucuları yer alırken, "Şeref dolu 122 yıl" ifadesine yer verildi.

Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne Beşiktaş'ın kuruluşunun 122. yılına özel hazırlanmış tişörtlerle çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

29. dakikada Masuaku'nun yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.

35. dakikada Beşiktaş yarı sahasının ortalarında topu önüne alan Karimi'nin ceza sahasının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mane'nin yerden şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Mane'nin yaptığı vuruşta, top yine kalecide kaldı.

45. dakikada Beşiktaş golü buldu. Siyah-beyazlı takımın kontratağında sağ kanatta hareketlenen Rafa Silva, pasını solundaki Immobile'ye çıkardı. Oyuncunun bekletmeden verdiği pasla ceza sahasına sol çaprazdan giren Joao Mario'nun uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 1-0 önde bitirdi.

53. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına Cardoso ile duvar pası yaparak giren Nazon'un çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla kurtardı.

60. dakikada sağ taraftan hızlı kullanılan kornerin ardından Joao Mario'dan aldığı pasla ceza sahasına çaprazdan giren Arroyo, topu yerden kale önüne çevirdi. Altıpas önünde Uduokhai'nin tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt son anda çıkardı.

90+5. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına sol çaprazdan giren Muçi, son çizgiye yakın bir noktada Kartal Kayra Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.

90+7. dakikada siyah-beyazlı takım farkı ikiye çıkardı. Penaltıda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.