İkinci yarıda da ilk yarının benzeri bir futbol sahadaydı. Ne yazık ki gol pozisyonu ve şut eksikliği göze çarptı. Özetle, tatsız ve temposuz, seyirciye heyecan vermeyen bir maç izledik. Ancak Beşiktaş'ın istediği gibi sonuçlandı. Burada kayda değer tek pozisyon, kurtarıcı Rafa Silva'nın harika golüydü.

Gençlere her zaman önem veren bir futbol adamı olarak, özellikle Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy'a desteğimi hep dile getirdim. Ancak Hekimoğlu, 45 dakika şans bulmasına rağmen ne yazık ki sahada hiçbir varlık gösteremedi. Artık şapkasını önüne koyma zamanı geldi. Bu fırsatlar bir daha ele geçmez. Canım kardeşim, artık Beşiktaş'ın büyüklüğünü kavrayarak elinden gelen her şeyi yap. Bir daha bu şansı yakaladığında vasat bir futbol ortaya koyma. Beşiktaş, grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Bu, camia için bir umut oldu. Temennim, çeyrek finalde de başarılı olup finale kalmaları ve geçen sezon olduğu gibi kupayı kazanmaları.