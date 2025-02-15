Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamada siyah-beyazı taraftarlardan övgüyle bahseden Ekvadorlu oyuncu, örnek aldığı futbolcuyu ve lakabını da açıkladı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta yeni transfer Keny Arroyo, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Ekvadorlu futbolcu, "Takım arkadaşlarımın hepsi çok motive. Zor bir rakip, zor bir maç olacak ama taraftarımızın desteğiyle elimizden geleni yapıp maçı kazanmak istiyoruz. Çok mutluyum. Sahaya çıktım. Taraftarımız çok iyi gözüküyor. Onlar beni, ben onları selamladım. Bana ayrı bir motivasyon verdi." ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki futbolcu "Bir lakabın var. Sana nasıl hitap edilmesin istersin?" sorusuna ise "Adım Keny Arroyo ama Cheche Junior'ı kullanmayı daha çok seviyorum. Vinicius Junior da zaten idolüm." yanıtını verdi.