Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İkas Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, maç sonunda flaş açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

"Güzel bir futbol, güzel bir galibiyet. Galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz. Daha iyi olacağız. Teknik direktörümüz, ekibi, futbolcularımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İyiye doğru gidiyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız."

"SLAVKO VINCIC'İ HEM FENERBAHÇE HEM DE GALATASARAY DERBİSİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Sayın federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun Türk futbolu için. Güzel bir kapı açılmadı ama!"