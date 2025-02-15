Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor dev derbide karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri (BJK TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan dev derbiyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ EVİNDE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Tüpraş Stadyumu'nda ilk lig maçına çıkan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, Kara Kartal müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı. Son 6 lig maçını da kaybetmeyen Beşiktaş, etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. 35 puanla 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak önemli bir galibiyet elde etmeyi ve üst sıralara çıkmayı amaçlıyor.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDA SON 4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Beşiktaş, evinde oynadığı son 4 lig maçında 2 defa galip olurken, 2 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0, Sipay Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

BORDO-MAVİLİLER 4 MAÇTIR KALESİNDE GOL GÖRMÜYOR

Süper Lig'de yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 lig maçında da kalesini gole kapatmayı başardı. Antalyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında gol yemeyen bordo-mavililer, son olarak Samsunspor maçında 2 gole engel olamamıştı.

TRABZONSPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN SERİ

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son 4 lig maçını da kaybetmeyen Trabzonspor, Beşiktaş derbisinde çıkışını sürdürmek istiyor. 29 puanla 9. sıraya kadar yükselen Fırtına, son olarak Samsunspor deplasmanında 2-1 kaybetmişti.

ŞENOL GÜNEŞ YILLAR SONRA

Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu kazanan deneyimli Teknik Direktör Şenol Güneş yaklaşık 12 yıl sonra Tüpraş Stadyumu'nda yerini aldı. Trabzonspor'un başında 3 puan için sahaya çıkan Güneş, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 1-1 sonra eren karşılaşmada yine Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı mücadele vermişti.

BEŞİKTAŞ İLE TRABZONSPOR ARASINDA 141. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor bu maçla birlikte 141. defa rakip oldu. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda 56 kez siyah-beyazlılar kazanırken, 47 mücadeleyi de bordo-mavililer üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 37 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Akarsu üstlendi.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Polonya'dan FIFA kokartlı Daniel Stefanski oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev alıyor.