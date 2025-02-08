Net Global Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Net Global Sivasspor - Beşiktaş mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR), belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Sivasspor - Beşiktaş mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR), Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş bugün saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak.

Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Mehmet Salim Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Taolga Güldibi olacak.

Mücadelede VAR'da Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg görev yapacak. Sundberg'e AVAR olarak Abdullah Bora Özkara Eşlik edecek.