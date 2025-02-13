Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, takımla ilk idmanına çıktı.

Kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen antrenman, pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayarak taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.