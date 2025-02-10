Beşiktaş bir yeni transferini daha duyurdu!

Devre arası transfer döneminde Keny Arroyo'yu kadrosuna katarak ilk transferini yapan Beşiktaş, bir yeni transferini daha açıkladı.
Siyah-beyazlılar, Kolombiya ekibi CD La Equidad takımının orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama:
Bilgilendirme | Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.
Bilgilendirme | Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. 🔗 https://t.co/12u5kVXdv6 pic.twitter.com/NT8FbUPocE— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 10, 2025