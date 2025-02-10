Beşiktaş'ın yeni orta saha transferi futbol severler tarafından araştırılıyor. Brezilyalı futbolcuya dair Elan Ricardo Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli? Hangi Takımlarda Oynamıştır? Mevkisi Nedir? sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Beşiktaş yeni transferiyle ilgi çekti. Elan Ricardo orta saha oyuncusu olarak araştırılmaya başladı. Ricardo'yu taşıyan uçağın sabaha karşı (11 Şubat Salı) 04.10'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı duyuruldu. Peki, Elan Ricardo kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynamıştır? Mevkisi nedir?

ELAN RICARDO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.

Elan Ricardo'nun Kariyeri ve Oynadığı Takımlar

Brezilya'nın yerel liglerinde başladığı futbolculuk kariyerine, uluslararası alanda da büyük bir ivme kazandıran Elan Ricardo, kariyerinde birçok kulüpte forma giymiştir.

Mevkisi ve Oyun Tarzı

Elan Ricardo, çoğunlukla orta saha oyuncusu olarak görev almış ve takımının oyun akışını yönlendiren önemli bir isim olmuştur. Pas yetenekleri ve oyun görüşüyle tanınan Ricardo, ofansif orta saha ve defansif orta saha mevkilerinde de başarılı performans sergileyebilmiştir. Hızı ve topa olan hakimiyeti ile takımlarının hücum organizasyonlarında kritik bir rol üstlenmiştir.