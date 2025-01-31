Siyah-beyazlılarda sol beke düşünülen Rıdvan Yılmaz için pazarlıklar devam ediyor. Rangers, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama girişimine karşı "Bu transfer sadece bonservisiyle gerçekleşebilir. 5 milyon Euro teklif ederseniz o zaman şartları görüşebiliriz" yanıtını verdi. Kartal ise 2022 yazında 4 milyon Euro'ya Rangers'a gönderdiği 23 yaşındaki oyuncu için bu rakamı çok buldu. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takım, 3 milyon Euro bonservis bedeli düşüncesine sahip. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Bu sezon 20 maçta 1256 dakika forma giyen Rıdvan, 1 asist kaydetti. Milli futbolcu maçların sadece %29'unda ilk 11'inde oynayabildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Rıdvan Yılmaz yeniden Kartal oluyor!
Eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katarak sol bek mevkisinde alternatif yaratmak isteyen Beşiktaş'ta transferde görüşmeler sürüyor. Rangers'ın bonservisiyle satmaya sıcak baktığı genç futbolcu için siyah-beyazlılar pazarlık payını 2 milyon Euro'ya kadar indirdi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 31.01.2025- 06:40