Orta sahada Gedson'un yanına hareketli bir isim eklemek isteyen Beşiktaş'ta gözler Molde forması giyen Emil Breivik'e çevrildi. Onana, Musrati ve Ndour ile yolların ayrılmasından sonra orta alanda fazla bir alternatifi kalmayan siyah-beyazlılar 24 yaşındaki merkez orta saha ile temasa geçti. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, olumsuz yanıt alması durumunda doğrudan bonservisini almaya çalışacak.

OLE VATANDAŞINI ÇOK İSTİYOR

Geçen sezon G.Saray'a karşı oynadığı 2 maçta yaptığı 2 asistle dikkat çeken Breivik'e sarı-kırmızılılar talip olmuştu. Fotomaç'ın haberine göre, o dönemde mutlu sona ulaşamayan G.Saray'ın ardından bu kez de Beşiktaş ısrarcı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solksjaer de vatandaşı için yönetime olumlu raporda bulunurken Kartal şartlarını zorlayacak. Bu sezon takımının oynadığı 12 maçın tamamında forma giyen Breivik, son 2.5 senede ligde sadece 3 maç kaçırırken bunların 2'si kart cezasıydı.