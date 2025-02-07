Beşiktaş'ta Schjelderup gelişmesi! Benfica kararını verdi
Adı transferde Süper Lig devlerinden Beşiktaş ile geçen Schjelderup için kulübü Benfica'dan flaş karar geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2025- 10:39
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Siyah-beyazlıların son olarak gündemine Benfica'nın 20 yaşındaki kanat oyuncusu Andreas Schjelderup gelmişti. Oyuncunun transfer durumuna dair O Jogo flaş haberi duyurdu.
Yer alan haberde Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer'in oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.