Beşiktaş, Alexander Sörloth ile anılmasının ardından resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Alexander Sörloth ile anılmasının ardından resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Siyah beyazlı kulüp iddialarla ilgili, "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth'la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır. Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız." dedi.

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