Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

"Gerçekten sabırsızım. Uzun süre bekledim burada olmak için. Harika bir stadyum, taraftarlar, harika bir atmosfer. Umarım bugün çok iyi performans gösteririz ve takımın savaşma ruhunu sahaya yansıtabiliriz."

"Athletic Bilbao, çok iyi bir takım. Agresif, savaşan bir takım. Çok iyi oynuyorlar. Zor bir maç olacaklar. Daha önce Fenerbahçe'ye karşı burada galibiyet aldılar. Çok iyi hazırlandık. Hazırız ve elimizden geleni yapacağız.